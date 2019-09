Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 28. September und Montag 30. September aus einer verschlossenen Garage in Leimen ein Pedelec im Wert von über 2.000 Euro. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in die verschlossene Garage eines Anwesens im Buchenweg und nahmen das dort abgestellte Pedelec der Marke Haibike. Der Mann hatte vor der Garage Altmetall zur Abholung bereitgelegt. Am Montagmorgen stellte er fest, dass sowohl das Metall, als auch das Pedelec verschwunden war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

