Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkene E-Scooter-Fahrer

Mannheim (ots)

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen fielen im Stadtgebiet Mannheim mehrere Männer im Alter zwischen 26 und 59 Jahren auf, die betrunken mit sogenannten E-Scootern unterwegs waren.

Unter anderem fielen einer Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr zwei 33- und 35-jährige Männer auf, die im Stadtteil Neckarstadt gemeinsam auf einem E-Scooter über den Alten Meßplatz zu einem Fast-Food-Restaurant fuhren. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch im Atem beider Männer. Ein Alkoholtest bei dem 35-Jährigen, der vorne stand und offenbar den Scooter führte, ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die verkehrsrechtlichen Verstöße werden gesondert angezeigt. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde einbehalten.

In den Innenstadtquadraten war am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht ein 59-Jähriger ebenfalls alkoholisiert unterwegs. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,8 Promille. In der Tattersallstraße wurde am Montag, kurz vor vier Uhr ein 28-Jähriger mit über 0,7 Promille festgestellt. Gegen diese beiden Männer wird wegen Verkehrsteilnahme mit einem Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss ermittelt. Beide sehen einem Fahrverbot entgegen.

Die Polizei weist nochmals eindrücklich darauf hin, dass es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Alkoholgrenzwerte für Auto- und Motorradfahrer Anwendung finden. Ebenfalls haben die Scooter-Fahrer mit den gleichen Konsequenzen (Fahrverbot, Entzug der Fahrerlaubnis) zu rechnen.

