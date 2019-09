Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Vandalismus in Wäscherei Zeugen gesucht

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen mehrere unbekannte Täter in eine Wäscherei in der Neidensteiner Straße ein - wohl mit der Absicht darin zu randalieren.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch Aufbrechen der Eingangstüre einer Halle Zutritt in die Räumlichkeiten. Darin entnahmen diese dann insgesamt fünf Pulver-Feuerlöscher und besprühten damit vier geparkte Transporter im Hinterhof des Betriebs. Bei einem der Fahrzeuge wurde der komplette Innenraum eingesprüht, bei einem Zweiten die Ladefläche. Zudem betraten die Täter durch einen Notausstieg das Dach des Anwesens. Hierfür nutzen die Unbekannten eine Leiter, die sie zuvor aus dem Gebäude mitnahmen.

Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter 07261 6900 an die Ermittler zu wenden.

