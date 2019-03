Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruchdiebstahl in eine Firma

Mettingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in eine Firma auf der Dreibauernstraße eingebrochen. Nachdem die Täter eine Scheibe eines Garagentores eingeschlagen hatten, drangen sie in das Innere des Gebäudes ein. Der Bürobereich wurde durchsucht. Es wurden diverse Kleinmaschinen, Bargeld und mehrere Kanister Kraftstoff entwendet. Insgesamt beträgt der Beuteschaden etwa mehrere tausend Euro. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert. Die Beamten haben die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Zeit von Samstag (09.03.), 12.00 Uhr bis Montagmorgen, 07.00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

