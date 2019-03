Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in eine Firma

Emsdetten (ots)

Unbekannte Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Montagmorgen (11.03.), 07.40 Uhr, auf einem Firmengelände an der Habichtshöhe aufgehalten. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten in die Büroräume. Vergeblich versuchten sie einen schweren Tresor aus dem Gebäude zu schaffen. Sie ließen den Tresor ungeöffnet am Tatort zurück. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat am Tatort die Spuren gesichert. Die Ermittler fragen, wer hat zu Tatzeit im Bereich Habichtshöhe/ Taubenstraße verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

