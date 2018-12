POL-VIE: Kreis Viersen: Ankündigung von Sonderkontrollen "Alkohol und Drogen"

Kreis Viersen: (ots) - Zwischen dem 10. und 16.12. finden europaweit Sonderkontrollen statt. Die "TISPOL-Kontrollaktion steht unter dem Motto "Operation Alcohol & Drugs". TISPOL steht für "Traffic Information System Police". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London. Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Auch die Polizei Viersen wird sich an diesen Sonderkontrollen beteiligen. Doch nicht nur in dieser Woche, sondern immer und in der Zeit von Weihnachtsmärkten und - feiern ganz besonders: Rechnen Sie kreisweit stets mit unseren Kontrollen.

Genießen Sie Ihren Glühwein, aber fahren Sie danach nicht mit dem Auto! Nach besonders ausschweifenden Feierlichkeiten denken Sie an den gefährlichen Restalkohol am Morgen danach! Illegale Drogen sollten ohnehin tabu sein, aber auch für diese Konsumenten gilt: Sie riskieren Ihren Führerschein und Ihr oder das Leben anderer, wenn Sie berauscht fahren! Wir werden mit Null-Toleranz gegen berauschte Verkehrsteilnehmer vorgehen, nicht nur im Advent, damit Sie und alle anderen sicher ankommen!/ah (1706)

