POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Bockert (ots) - Am Montag, 03.12.2018, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr, kletterten unbekannte Täter über ein Gartentor, auf der Straße In den Dellen. Auf der Rückseite des Einfamilienhauses hebelten sie ein Fenster auf. Das komplette Haus wurde durchsucht und sämtliche Schränke geöffnet. Es wurden Schmuck und Uhren, sowie Bargeld, entwendet. Die genaue Summe der Beute steht noch nicht fest. Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise bitte an die Kripo in Viersen, Telefonnummer 02162 - 377 0.

