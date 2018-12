POL-VIE: Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen (ots) - Ein 86jähriger Mann aus Viersen befuhr mit seinem PKW in Viersen die Krefelder Straße, von der Freiheitsstraße kommend, in Richtung Kanalstraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Krefelder Straße / Kanalstraße übersah er einen 59jährigen Fußgänger, der den Übergang am Kreisverkehr aus Richtung Brüsseler Allee in Richtung Kanalstraße benutzte. Der Fußgänger kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. / fd (1703)

