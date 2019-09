Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: Rettungshubschrauber nach Reitunfall im Einsatz

Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Hirtenstraße zu einem Unfall bei dem eine 9-Jährige verletzt wurde. Das Kind ritt gegen 16:50 Uhr in Begleitung auf einem Pferd vom Schützenhaus kommend in Richtung Spechbach. Aus bislang unbekannter Ursache fiel das Mädchen dabei vom Pferd mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Glücklicherweise trug die 9-Jährige einen Helm - da aber Verletzungen an der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden konnten wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Pferd wurde unverletzt eingefangen.

