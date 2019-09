Polizeipräsidium Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Gartenhauses

Hockenheim (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei nach Hockenheim in den Hofweg gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war dort, im Bereich der Kleingartenanlagen, ein circa 50 qm großes Gartenhaus in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand dieses bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, welche mit 22 Mann und 5 Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Bei dem Zwischenfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Objekt ist aufgrund des Brandes derzeit einsturzgefährdet. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 10.000 Euro. Weitere Ermittlungen bezüglich der Brandursache erfolgen durch Brandermittler des Polizeireviers Hockenheim.

