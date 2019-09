Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: K4182

Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - Einsatz Rettungshubschrauber

Sinsheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein schwer verletzter Motorradfahrer gemeldet. Der 17-jährige Fahrzeugführer eines Kraftrades war auf der K4182 von Ehrstädt in Richtung Steinsfurt unterwegs, als er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dadurch geriet er in den dortigen Grünstreifen und stieß mit der Einfassung eines Abflussgrabens zusammen. In der Folge wurde er von seinem Krad abgeworfen und kam wenige Meter weiter zum Liegen. Nach ersten Informationen wurde der Jugendliche hierbei nur leicht verletzt. Es kamen RTW, NAW und auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zur weiteren Abklärung wurde der 17-Jährige in ein Mannheimer Krankenhaus geflogen. Am Kraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die K4182 kurzzeitig gesperrt werden. Es ergaben sich keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Misch

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell