Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Ladendiebin gefasst

Georgsmarienhütte (ots)

Eine 14-Jährige betrat am Montagmorgen (09.33 Uhr) einen Handyshop in der Straße Am Rathaus und begab sich zu den iPhones. Sie riss bei zwei Geräten die Diebstahlsicherung ab und flüchtete mit den Smartphones. Ein Mitarbeiter verfolgte das Mädchen, das auf der Flucht ein iPhone verlor. Schließlich sprang die Diebin in ein schwarzes Auto und der Pkw entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Fahrzeug, konnten es schließlich auf der Autobahn sichten und versuchten, es zu stoppen. Der Fahrer setzte seine Flucht allerdings in Richtung Osnabrück fort. Im Stadtteil Voxtrup gelang es den Beamten schließlich das Auto anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren. In dem Pkw befanden sich neben der 14-Jährigen noch der 26 Jahre alte Fahrer und ein 15 Jahre alter Jugendlicher. Die drei Personen wurden zur Wache gebracht, wo sich herausstellte, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt. Er hatte den Beamten zuvor ein gefälschtes Dokument ausgehändigt, woraufhin eine Sicherheitsleistung erhoben wurde. Die 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten in Duisburg übergeben.

