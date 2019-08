Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Radfahrer begeht Unfallflucht

Bramsche (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 16.20 Uhr eine Unfallflucht auf der Hemker Straße/Mühlenort vor einem Friseursalon. Ein noch unbekannter Radfahrer fuhr, vom Bramscher Berg kommend, in Richtung Zentrum. Er prallte gegen den Außenspiegel eines silbernen VW Golf, der am Fahrbahnrand vor dem Salon geparkt war. Der Radfahrer stürzte und fluchte in russischer Sprache, den Schaden an dem Auto hatte er wohl bemerkt! Als der Inhaber des Friseursalons ihm zur Hilfe kommen wollte, setzte er sich auf sein altes rostiges Rad und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Der Unfallverursacher war etwa 30 Jahre alt, 1,80m-1,85m groß, hatte eine normale Statur, kurze dunkle Haare; er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose. Aufgrund seiner Fahrweise und seines Verhaltens besteht die Möglichkeit, dass der Radfahrer betrunken war. Wem die beschriebene Person aufgefallen oder bekannt ist, der sollte sich bei der Polizei in Bramsche unter 05461 915300 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell