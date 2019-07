Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/Westerheim - Achtung: Falschgeld!

Die Polizei warnt vor gefälschten 50-Euro-Banknoten im Raum Laichingen.

In den letzten Tagen haben Unbekannte in Laichingen und Westerheim viermal falsche 50-Euro-Banknoten in den Umlauf gebracht. Am Samstag hatte in Feldstetten ein Unbekannter bei einer Musik-Veranstaltung mit einer falschen Euro-Banknote bezahlt. Dies fiel erst auf, als der Veranstalter die Einnahmen zur Bank gebracht hatte. Letzte Woche tauchten auch in Geschäften in Westerheim und Laichingen falsche 50-Euro-Banknoten auf: Zweimal in Westerheim, einmal in Laichingen bezahlten Unbekannte mit einem "falschen Fuffziger".

Die Polizei ermittelt jetzt und rät, bei einem Verdacht auf Falschgeld sich

- zunächst ruhig zu verhalten, - den "Verausgabern" des falschen Geldes zu sagen, dass der Schein nicht angenommen werden kann, - das Aussehen der Person, mögliche Fahrzeuge und Kennzeichen genau einzuprägen - und unverzüglich die Polizei zu verständigen.

Informationen über alle Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten und weitere Hinweise finden Sie im Internet unterhttp://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld oder http://www.bundesbank.de/falschgeld

