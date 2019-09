Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Betrunkener verursacht Trümmerfeld auf der B 292

Neckarbischofsheim (ots)

Ein 45-jähriger Mann aus Waibstadt befuhr am 29.09.2019, gg. 02.40 Uhr, die B 292 von Helmstadt in Richtung Waibstadt. Bei km 1,45 kam er mit seinem Pkw nach einer Linkskurve zunächst mit der rechten Fahrzeugseite nach rechts in den dortigen Grünstreifen. 30 Meter weiter überfuhr er einen, auf der rechten Fahrbahnseite stehenden, Leitpfosten mit Aufsatzschild Kurve sowie nach weiteren 50 Meter ein Überholverbotsschild. Der Mercedes-Benz kam hierdurch komplett nach rechts in den Acker ab. Diesen durchfuhr er über eine Strecke von ca. 40 Meter, kam dann wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er einen weiteren Leitpfosten überfuhr. Auf der Fahrbahn schleuderte er frontal gegen eine, auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche, Erhebung. Durch diese abgewiesen, drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam letztlich außerhalb der Fahrbahn im Graben, quer zur Fahrtrichtung, zum Stillstand. Der 45-Jährige blieb unverletzt und wollte sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernen. Durch drei zufällig kurz nach dem Unfall hinzugekommene Verkehrsteilnehmer konnte er festgehalten und der Polizei übergeben werden. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,36 Promille. Der Schaden am älteren Mercedes-Benz wurde auf ca. 2.000 Euro, der Fremdschaden auf 5.000 Euro geschätzt. Der Mercedes konnte durch den Abschlepper mittels eines Seiles aus dem Graben gezogen werden. Nach einer Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins gelangt der 45-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige.

