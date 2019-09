Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Betrunken das Handy benutzt und dabei verunfallt

Dielheim (ots)

Ein 25-Jähriger aus Dielheim befuhr am 29.09.2019, um 02.25 Uhr, die L612 von Dielheim kommend in Richtung Horrenberg. Unmittelbar nach der Ortseinfahrt Horrenberg kam er leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Bord- und den dortigen Begrenzungsstein, wodurch sich sein Pkw überschlug. Der junge Mann konnte noch selbständig aus seinem Fahrzeug aussteigen. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, sein Mobiltelefon benutzt zu haben, auch hätte er Alkohol getrunken. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Da er Schmerzen im Rücken hatte und eine Platzwunde im Gesicht erlitt, wurde er mit einem RTW in ein Krankenhaus nach Sinsheim verbracht. Dort wurde nach der medizinischen Versorgung noch eine Blutentnahme durchgeführt. Am Kia entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden am Begrenzungsstein und der Fahrbahn wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Ortstraße gereinigt werden. Um 03.35 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Berthold Kullik, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell