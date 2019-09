Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Gartenstadt: In Vereinsheim eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht des 28.09.2019 auf den 29.09.2019, in der Zeit von 22.00 Uhr bis 08.00 Uhr, brachen Unbekannte in das Vereinsheim des im Anemonenweg ansässigen VfB Gartenstadt ein. Hierzu hebelten die Unbekannten zunächst die Kellertüre auf und gelangten so ins Gebäude. Im weiteren Verlauf brachen die Einbrecher noch die Tür zur Geschäftsstelle auf. Reiche Beute war jedoch nicht zu machen. Die Unbekannten entwendeten lediglich ca. 300,- Euro, wohingegen sich der durch den Einbruch entstandene Sachschaden auf ca. 5000,- Euro beläuft. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, aufzunehmen.

