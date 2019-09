Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei hebt kleine Drogenplantage aus

Minden (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes hat die Polizei am Dienstag eine kleinere Drogenplantage entdeckt.

Als die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr zu einer häuslichen Gewalt in ein Reihenhaus in die Straße "Alte Sandtrift" gerufen wurden, fanden die Beamten bei der Suche nach dem flüchtigen 49-jährigen Bewohner im Keller der Wohnanschrift abgepackte und getrocknete Hanfpflanzen und Marihuana auf. Diese hatten ein Gewicht von knapp 700 Gramm und einen Wert von rund 7.000 Euro.

Zudem konnten die Einsatzkräfte eine Marihuanaplantage mit 36 Pflanzen und das für den Anbau erforderliche Equipment wie Lüfter, Beleuchtungs- und Schaltgeräte sicherstellen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Drogen für den Verkauf bestimmt waren. Die Pflanzen wird die Polizei später vernichten. Zuvor müssen die frischen Gewächse zur Bestimmung des sogenannten THC-Gehaltes getrocknet werden. Dieser Wert gibt Aufschluss über den Wirksamkeitsgrad der Droge.

