Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Mast geprallt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Einen Verkehrsunfall zeigte ein 22-jähriger Mann am Samstagmorgen beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt an. Der junge Mann gab an, mit einem schwarzen Mercedes E230 zu einem bislang nicht genau feststehenden Zeitpunkt, vermutlich aber am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Luzenbergstraße stadteinwärts unterwegs gewesen zu sein. An der Fahrbahnverengung in Höhe der Einmündung zur Karl-Feuerstein-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Masten der Straßenbahngleise. Dieser Mast wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Auch der Mercedes wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben des Anzeigeerstatters sei kein zweites Fahrzeug beteiligt gewesen.

Der Unfallhergang konnte bislang noch nicht eindeutig geklärt werden. Daher sucht die Polizei Zeugen, die an genannter Örtlichkeit auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

