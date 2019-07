Polizei Düren

POL-DN: Cafébesucherin wirft mit Besteck und sprüht Pfefferspray

Düren

Eine Cafébesucherin verletzt mehrere Menschen durch Schläge und den Einsatz von Pfefferspray. Sie wird durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Die Hitze muss einer 35-jährigen am Freitagabend wohl zu Kopf gestiegen sein. Wie Zeugen aussagten, bewarf die Dürenerin in einem Café am Markt andere Gäste mit Besteck. Als eine Kellnerin sie bat, dies zu unterlassen, ging die Dame, die selbst als Gast vor Ort war, die Bedienung verbal aggressiv an, zerriss ihr das T-Shirt und schlug ihr ins Gesicht.

Mehrere Gäste des Cafés versuchten anschließend, die Täterin davon abzuhalten, die Örtlichkeit vor dem Eintreffen der Polizei zu verlassen. Die Reaktion der Dame: Tierabwehrspray. Drei Personen wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt, die aggressive Frau entfernte sich Richtung Ahrweiler Platz. Dort konnte sie allerdings von der Polizei aufgegriffen werden.

Auch vor den Beamten zeigte die Randaliererin keinerlei Respekt, so dass sie die Beamten auf die Wache begleiten musste und dort einige Stunden in Gewahrsam blieb, bis sie sich beruhigt hatte. Die randalierende Frau muss nun mit mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen.

