POL-DN: Polizeiliche Bilanz nach dem ersten Annakirmes-Wochenende

Das erste Wochenende auf der Annakirmes verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und friedlich.

Am Samstag hat in Düren die Annakirmes begonnen. Aus Sicht der Polizei war es ein ruhiges erstes Kirmeswochenende. Insgesamt wurden bis zum späten Sonntagabend lediglich fünf Anzeigen aufgenommen: Eine Körperverletzung, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz und zwei Taschendiebstähle wurden angezeigt. Es wurden neun Platzverweise ausgesprochen. In zwei Fällen schlichtete die Polizei aufkommende Auseinandersetzungen auf friedliche Art und Weise.

Im Verkehrsbereich um den Annakirmesplatz kam es zu 33 gemessenen Geschwindigkeitsübertretungen. Aktuell ist im nahen Bereich um den Kirmesplatz Tempo 30 angeordnet. Ein Autofahrer fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis. Acht Fahrzeuge parkten in abgesperrten Bereichen und wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Düren abgeschleppt.

