Polizei Düren

POL-DN: Treffer in der Sachfahndung: gestohlenes Handy wieder bei der Eigentümerin

Düren (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag einen Mann, der in verdächtiger Weise mit zwei Rädern unterwegs war. Er verständigte die Polizei.

Gegen 14:20 Uhr sah der Zeuge einen Unbekannten, der zwei Räder durch ein Gleisbett am Dürener Hauptbahnhof trug. In Höhe der alten Lagerhäuser an der Lagerstraße deponierte er sie in einem Gebüsch. Den hinzugerufenen Beamten erklärte er, er habe die Reifen inklusive Felgen von einem Bekannten geschenkt bekommen, da diese an seinem Fahrrad defekt seien. Ein beschädigtes Rad vorzeigen konnte er jedoch nicht. Sein Fahrrad war in einwandfreiem Zustand. Eine Durchsuchung seiner Tasche führte schließlich zur Auffindung eines Mobiltelefons, das er nicht entsperren konnte. Die Überprüfung der IMEI-Nummer dieses Telefons führte zu einem Treffer in der Sachfahndung: Das Gerät war mitsamt einer Handtasche am 23.07.2019 in der S-Bahn auf der Fahrt nach Düren gestohlen worden. Die Geschädigte konnte bei Anzeigenerstattung die Individualnummer angeben, sodass über diese die rechtmäßige Eigentümerin ausfindig gemacht werden konnte. Die beiden Räder, die der Mann, ein 46-Jähriger ohne festen Wohnsitz, mit sich führte, konnten bislang keinen Straftaten zugeordnet werden. Im Bahnhofsumfeld konnten die Beamten keine Fahrräder feststellen, an denen die Räder abmontiert waren. Sie wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Das aufgefundene Handy wurde an die Besitzerin wieder ausgehändigt.

