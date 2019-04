Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Frankenthal (ots)

Am 13.04.2019 bemerkt der Fahrzeugbesitzer frische Beschädigungen an seinem parkenden Fahrzeug. Den PKW hat er über Nacht auf dem Parkplatz des Mehrfamilienhauses, Lucas-Cranach-Straße 4, abgestellt. Bislang unbekannte Täter haben das Fahrzeugdach eingedellt, die Motorhaube sowie die rechte und linke Fahrzeugseite verkratzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

