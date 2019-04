Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.04.2019 meldet ein Passant, dass er sieht wie aus einem fahrenden PKW ein parkendes Fahrzeug beschädigt wird. Das Fahrzeug befährt die Breitscheidstraße in Frankenthal, als einer der Beifahrer sich aus dem Fahrzeug lehnt und mit einem Gegenstand den Außenspiegel des abgestellten Autos abschlägt. Bei der sofortigen Fahndung kann der flüchtige PKW nicht festgestellt werden. Ermittlungen bezüglich des Verursachers sind dank des Passanten eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell