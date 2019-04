Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeuglack zerkratzt

Mutterstadt (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am 09.04.19, zw. 08.00 - 12.00 Uhr einen schwarzen BMW, der in der Straße Am Speyerer Weg abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde der Lack der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schadenshöhe: ca. 1000.- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell