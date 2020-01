Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

In Ludwigshafen Gartenstadt, in der Kallstadter Straße kam es am Freitag,03.01.2020 gegen 17:40 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, welcher auf die Wohnung übergriff. Die Bewohner des Hauses und der benachbarten Häuser mussten für die Löscharbeiten ihre Wohunngen verlassen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand zerstört. Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen.

