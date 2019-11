Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Durchsuchungsbeschluss von Erfolg gekrönt

Lüdenscheid (ots)

Ermittler heben Drogenplantage aus. Die Lüdenscheider Ermittler erhielten einen Tipp, dass ein Pärchen im Bereich Bellmerei "nicht ganz koscher" sei. Diese Paar solle in einem angrenzenden Waldstück zu ihrem Haus schon mal Schießübungen durchführen. Um diesen Umstand nachzugehen, besorgten sich die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus des 43 jährigen Mannes und seiner 38 jährigen Lebensgefährtin, da mit "illegalen Waffen" gerechnet wurde. Am Mittwoch vergangener Woche schlugen die Ermittler in den frühen Morgenstunden zu und staunten beim überraschten festgenommenen Pärchen nicht schlecht. Neben einer Unzahl an Waffen und gefährlichen Gegenständen, u.a. zweier scharfer Schusswaffen, konnten auch drei professionell angelegte Plantagenräume mit 356 Cannabis-Pflanzen in nahezu erntefähigem Zustand aufgefunden und gesichert werden. Die Ernte war augenscheinlich bereits begonnen worden, denn rund 1,25 Kilo konsumfertiges Marihuana konnte ebenfalls sichergestellt werden. Die Mühen der beteiligten Ermittler zahlten sich aus, da neben der großen Masse an sichergestellten Beweismittel auch gegen die beiden Beschuldigten am Folgetag ein Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Lüdenscheid erlassen wurde. Ein schöner Erfolg aller Beteiligten. Anhang: Foto der Plantage:

