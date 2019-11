Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch scheitert

Lüdenscheid (ots)

Einbruch endet an Brötchenregal Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch die Seitentür einer Bäckerei an der Lennestraße auf. Nachdem sich die Täter im Verkaufsraum wähnten, standen sie vor einer Holzwand, an der ein Brötchenregal befestigt war. Den Täter gelang es dann nicht, in den dahinterliegenden Verkaufsraum zu gelangen. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

