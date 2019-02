Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Blut führt zu Einbrecher

Richter ordnet U-Haft an

Bensheim (ots)

Blut hat Ermittler des Einbruchskommissariats (K 21/ 22) in Heppenheim letzten Donnerstag (21.2) auf die Spur eines 42 Jahre alten Mannes gebracht, der jetzt wegen mehreren Einbrüchen in Untersuchungshaft sitzt. Die verräterische Spur hinterließ der Einbrecher am 21. Oktober in einer Wohnung in der Jägerstraße. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde von den Ermittlern in Bensheim lokalisiert, festgenommen und von einem Haftrichter in Untersuchungshaft gebracht. Das Amtsgericht Groß-Gerau hatte bereits nach einem Einbruch in Nauheim, im Jahr 2017, einen Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Mann ausgestellt. Für welche Einbrüche der 42-Jährige noch verantwortlich ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

