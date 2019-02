Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Riedstadt-Wolfskehlen: Blauer PKW verursacht 8000 Euro Fremdschaden und flüchtet

Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

Am Dienstag, um 13:05 Uhr, parkte eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Porsche Cayenne auf einem Parkplatz an der Evangelischen Kirche. Neben ihr stand ein blauer PKW, welcher beim Ausparken, die rechte Fahrzeugseite des Porsche's vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür beschädigte. Der blaue PKW entfernte sich hiernach zügig vom Unfallort. Die Porschefahrerin saß zu diesem Zeitpunkt in ihrem PKW und war Zeugin des Vorfalls, konnte aber keine näheren Angaben machen. An dem flüchtigen blauen PKW müsste auf der Fahrerseite schwarzer Fremdlack anhaften.

