Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörsendiebstahl in Geschäft

Hemer (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, stellte eine 75 jährige Hemeranerin fest, dass sie beim Einkauf in einem Geschäft an der Hauptstraße bestohlen wurde. Sie hatte während ihres Einkaufs ihre verschlossene Handtasche um und stellte an der Kasse fest, dass die Handtasche geöffnet und die darin befindliche Geldbörse durch unbekannte Diebe gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

