Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamte legen Transporter still

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüdenscheid (ots)

Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte auf dem BAB-Zubringer Lüdenscheid-Nord einen in Bosnien-Herzegowina zugelassenen Autotransporter. Der Fahrer eines Transportunternehmens für Unfallfahrzeuge versuchte vergeblich, einen durch die Beamten angeordneten Bremsentest durchzuführen. Selbst nach starkem Durchtreten des Bremspedals kam das Gespann erst nach vielen Metern zum Stillstand. Der Autotransporter wurde zu einem Sachverständigen verbracht, wo sich herausstellte, dass die Lenkung des LKW kurz vor dem Ausfall war, da ein Spurstangenkopf stark ausgeschlagen war. Besonders fiel auf, dass das Transportplateau nur an wenigen Stellen mit dem LKW verschraubt war und zum Verrutschen neigte (Foto). Bei dem Anhänger sah es technisch leider auch nicht besser aus. Die Auflaufbremse war ohne Funktion und der tragende Rahmen gerissen. Mit der sofortigen Stilllegung untersagte die zuständige Straßenverkehrsbehörde die Weiterfahrt. Der Fahrer hinterlegte eine sog. Sicherheitsleistung über 210 EUR, zur Sicherung des Bußgeldverfahrens. Den Halter erwartet ein Bußgeldbescheid über 300 EUR, der ihm in seiner Heimat zugestellt werden wird.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell