Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Markthändler bestohlen

Iserlohn (ots)

Pkw aufgebrochen Am frühen Morgen des gestrigen Dienstags (Tatzeit: 03:40 Uhr - 04:20 Uhr) brachen unbekannte Diebe das Fahrzeuggespann eines Markthändlers, welches an der Ecke Am dicken Turm/Turmstraße abgeparkt war, auf. Die Diebe entwendeten beim Abladen des Verkaufsanhängers aus dem Zugfahrzeug die Geldbörse des 56 jährigen Geschädigten. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

