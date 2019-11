Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Krad gestohlen

Halver (ots)

Kraddiebstahl angezeigt Dem Besitzer einer weißen Husquarna WR 250 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-AP 3 fiel am 09.11.2019 auf, dass sein verschlossenes Motorrad aus einem Schuppen an der Borsigstraße entwendet wurde. Das am Kraftrad angebrachte Kennzeichen wurde nach dem Diebstahl bereits für weitere Diebstähle im Bereich Gummersbach genutzt. Die Polizei in Halver (Tel.: 02353-9199-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zum Diebstahl des Krades oder dessen Verbleib machen?

