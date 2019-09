Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Schwer verletzter Fahrer muss aus seinem Auto von der Feuerwehr befreit werden

Freiburg (ots)

Einen schwer verletzten Fahrer hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag, 29.09.2019, auf der L 152 bei Rickenbach aus seinem schwer demolierten Wagen befreien müssen. Kurz nach 01:00 Uhr war der 43-jährige zwischen Schweickhof und Willaringen von der Straße abgekommen. Sein VW überschlug sich mehrfach. Über das im Wagen installierte Notrufsystem wurden die Rettungskräfte verständigt, die nach einer längeren Suche den verunglückten Wagen fanden. Die Feuerwehr schnitt den Fahrer aus dem Fahrzeug heraus. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in eine Klinik geflogen. Da sich der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte, erfolgte eine Blutentnahme. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell