Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel/Wehr: Motorradfahrer im Glück

Freiburg (ots)

Glück hatte ein Motorradfahrer am Sonntag, 29.09.2019, bei einem Sturz auf der B 518 zwischen Hasel und Wehr. Nach dem anfänglichen Verdacht einer schweren Kopfverletzung kam der 67-jährige mit einer leichten Gehirnerschütterung davon. Gegen 13:50 Uhr war der mit seiner BMW in den Grünstreifen geraten. In der Folge überschlug er sich. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten in ein Spital. Die Bundesstraße war kurzzeitig voll gesperrt. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 3000 Euro.

