POL-UL: (GP) Wiesensteig - Mann stürzt in die Tiefe

Mit schweren Verletzungen kam ein 32-Jähriger am Donnerstag in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr arbeitete der 32-Jährige auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll er auf eine Holzleiter gestiegen sein. Die soll sich gelöst haben und sei mit dem Mann in die Tiefe gestürzt. Der 32-Jährige trug dabei schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

