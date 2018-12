Issum-Sevelen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.10 Uhr, und Donnerstag (6. Dezember 2018), 7.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Rheurdter Straße einen Zaun zum Außenlager eines Getränkemarktes auf. Die Täter entwendeten von dort 20 Kästen Leergut sowie acht Säcke mit Pfandflaschen. Ihre Beute transportierten die Täter mit einem größeren Fahrzeug ab. Die Polizei fand in der Nähe entsprechende Reifenspuren auf dem Grünstreifen eines Feldweges.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell