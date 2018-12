Straelen (ots) - Am Donnerstag (6. Dezember 2018) gegen 7.20 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann aus Düsseldorf in einem LKW mit Anhänger der Marke Mercedes auf der Arcener Straße in Richtung Maasstraße. Der 30-jährige bog nach rechts in die kleinere Straße Zur Heistershöhe ab. Dabei scherte er über die Gegenfahrbahn aus. Eine 32-jährige Frau aus Straelen war in einem Ford Kuga auf der Arcener Straße in Richtung Xantener Straße unterwegs. Auf der Rückbank ihres Autos saßen ihre beiden fünf und sieben Jahre alten Söhne. Die 32-Jährige kam dem LKW entgegen und stieß mit dem Anhänger zusammen. Sie verletzte sich ebenso wie ihr 7-jähriger Sohn leicht. Ihr 5-jähriger Sohn und der LKW Fahrer blieben unverletzt. Der Ford und der Anhänger wurden bei dem Unfall stark beschädigt. (ME)

