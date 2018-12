Straelen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag (6. Dezember 2018), 4.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Wankumer Straße, in ein Einfamilienhaus und die dazugehörende Garage einzubrechen. Die Täter beschädigten die Glasscheibe einer Tür auf der Rückseite des Hauses. Außerdem rissen sie das Garagentor aus der Rollschiene. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

