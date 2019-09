Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pedelec entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr wurde in der Werderstraße ein hochwertiges Pedelec entwendet. Der 55-jährige Eigentümer hatte das elektrisch unterstützte Fahrrad auf dem Metzgerareal, welches sich zwischen der Hebelstraße, Werderstraße und Nollingerstraße befindet, verschlossen abgestellt. Als er zurückkehrte, konnte er nur noch das aufgebrochene Schloss vorfinden. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

