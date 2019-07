Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer übersehen

Am Montag stießen in Ulm ein Auto und ein Pedelec zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr wollte ein 29-Jähriger von einem Grundstück in die Karlstraße einfahren. An der Ausfahrt verlief ein Radweg für beide Fahrtrichtungen. Von rechts kam eine 56-jährige Fahrradfahrerin. Die übersah der Fahrer des Peugeot. Die Radlerin versuchte noch zu bremsen. Einen Zusammenstoß konnte sie nicht mehr verhindern. Sie flog über die Motorhaube des Autos. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Da die Windschutzscheibe des Peugeot defekt war, musste dieser abgeschleppt werden.

