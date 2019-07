Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zu schnell und unter Drogen

Drei Fahrer mussten bei Verkehrskontrollen der Polizei am Montag in Göppingen ihr Auto stehen lassen.

Zwischen 18 und 23 Uhr kontrollierte die Polizei in der Innenstadt den Verkehr. Drei Fahrer stehen im Verdacht, dass sie sich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln ans Steuer gesetzt haben. Die Männer im Alter von 19, 31 und 35 Jahren mussten Blutproben abgeben und ihr Auto stehen lassen. Bei einem Beifahrer fand die Polizei einen Joint, weshalb er mit einer Strafanzeige rechnen muss. Drei weitere Fahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeit. Sie waren bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit mehr als 21 Sachen zu schnell unterwegs. Sie erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Sieben Fahrer waren nicht angeschnallt.

