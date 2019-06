Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria Veen - Versuchter Einbruch in Grundschule

Maria Veen (ots)

Die Eingangstür der Grundschule an der Straße "Dille" in Maria Veen hielt Einbruchsversuchen stand. Bisher unbekannten Täter hatten in der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr, versucht die doppelflügelige Tür aufzuhebeln. Dabei richteten sie jedoch einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

