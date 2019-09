Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto beschädigt und abgehauen

Am Samstag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher beim ein- oder ausparken den schwarzen Mercedes-Benz Viano eines 47-jährigen Fahrers. Der Mercedes stand auf dem Parkplatz eines Hotels in der Werderstraße. Der Parkplatz ist nur über die Schillerstraße zu erreichen und ist von zahlreichen Häusern umgeben. Der Schaden am Mercedes wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden hat nun die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen und bittet Personen, welche den Unfall beobachtet haben sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

