Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dieseldiebstahl in der Zaunheimer Straße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende, 23.08 - 26.08.2019 wurden aus einem verschlossenen Tank auf einer Baustelle rund 900 Liter Diesel abgezapft und gestohlen. Im gleichen Zeitraum wurde in dem Industriegebiet, in der Straße Im Sinderfeld ein Baucontainer aufgebrochen. Zu einem Diebstahl kam es jedoch nicht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

