Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Ein 17-Jähriger war am gestrigen Montag, 26.08.2019 um 05.20 Uhr mit seinem unbeleuchteten Rad in der Arenberger Straße, aus Richtung Im Weeling kommend, in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei fuhr er in dieser Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung der L 127 wollte er nach links abbiegen, um dem weiteren Verlauf der Arenberger Straße in Richtung Ehrenbreitstein zu folgen. Kurz vorher bremste er ab, verlor die Gewalt über sein Rad, überschlug sich und kollidierte mit einem von links kommenden, bevorrechtigten Pkw. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell