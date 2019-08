Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Durch Pfefferspray verletzt...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr in der Nähe des Koblenzer Zentralplatzes zu einer Körperverletzung durch zwei unbekannte Männer. Diese sprühten ohne Vorwarnung mit Pfefferspray in das Gesicht zweier Passanten. Anschließend flüchteten die Täter. Für die beiden Geschädigten kam der Angriff vollkommen überraschend. Die Tat wurde durch Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen zu den beiden Tätern dauern an.

