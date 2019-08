Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wer isst und trinkt muss auch dafür zahlen...

Koblenz (ots)

Wegen Zechbetrug hat die Polizei Koblenz ein Strafverfahren gegen einen 37-Jährigen aus Koblenz eingeleitet. Nachdem der Mann am Samstagabend in einer Gaststätte in Koblenz gut gegessen und getrunken hatte, wollte er ohne die Rechnung zu zahlen unbemerkt das Restaurant verlassen. Hierbei fiel er auf. Da er zudem aggressiv wurde, rief man die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hielt man den zahlungsunwilligen Mann am Restaurant fest. Aufgrund seiner aggressiven Haltung wurde ein Platzverweis für die Koblenzer Altstadt ausgesprochen.

