Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190806 - 820 Frankfurt-Ginnheim: Trickdieb unterwegs

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 5. August 2019, gegen 14.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 80-jährigen Frau im Fuchshohl.

Vor der Tür stand ein etwa 35-jähriger Mann, der angab, Handwerker zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Dabei platzierte er die Geschädigte im Bad, mit dem Auftrag die Armaturen zu öffnen und auf weitere Anweisungen zu warten. Als der Unbekannte nicht wieder auftauchte, verließ die Frau das Bad und musste feststellen, dass der vermeintliche Handwerker bereits die Wohnung verlassen hatte. Sie wollte dann selbst zum Einkauf die Wohnung verlassen und bemerkte dabei, dass das Geld aus ihrem Portemonnaie fehlte. Auf Anraten einer Nachbarin schaute sie sich in ihrer Wohnung dann genauer um und musste auch das Fehlen ihres Schmuckes feststellen. Der Schaden beziffert sich für die Geschädigte auf zusammen etwa 5.000 Euro.

Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß und hat kurze, mittelbraune Haare. Bekleidet mit Jeans und dunkler Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell